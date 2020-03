CASA SACRA FAMIGLIA

FRATTA POLESINE Sei residenti con il virus, 13 persone in isolamento e sette che hanno terminato il periodo di sorveglianza. Sono questi i numeri con cui fa i conti Fratta, alle prese con l'emergenza Coronavirus. A presentare i dati nella tarda serata di mercoledì è stata l'amministrazione comunale con una nota che ha provato a fare chiarezza e a rassicurare, specie dopo la situazione venuta alla luce alla Casa Sacra Famiglia, il centro socio-riabilitativo situato nel cuore della città.

L'AMMINISTRAZIONE

«Al momento - spiega la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Tasso - sei residenti hanno contratto il virus e sono attualmente in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva. Tredici hanno avuto contatti diretti con persone infette e sono in isolamento domiciliare e in sorveglianza attiva, sette hanno terminato il periodo di sorveglianza senza segni di infezione. Negli ultimi giorni si sono presentati i primi casi di positività e la situazione genera un ovvio stato di preoccupazione fra i cittadini, purtroppo anche la circolazione di informazioni non veritiere».

Riportando i dati forniti dall'Ulss, il Comune predica prudenza e invita la cittadinanza, che tocca con mano i timori del contagio, ad attendere le informazioni che giungono dai canali ufficiali. «L'argomento è molto delicato e soggetto a restrittive norme sulla privacy, rispettate anche dall'azienda sanitaria che è l'unico ente per ruolo e competente decretato ad intervenire - ribadisce il sindaco Tasso - il Comune può solo riportare le notizie diffuse ufficialmente da tale ente. A oggi la situazione di Fratta non presenta i connotati di criticità che si manifestano in altri comuni italiani e confidiamo che il lavoro svolto dalle autorità possa contenere il contagio anche nel nostro».

Una posizione cui si unisce l'assessore Alessandro Baldo. «Vogliamo rassicurare tutti e in questo apprezzo la reazione dei cittadini che si sono limitati a condividere il nostro avviso sui social senza commenti particolari. Confermo però che la situazione non presenta una particolare criticità, ma è tuttora in divenire».

STOP ALLA BANCARELLE

Per la città giovedì è stato anche l'ultimo giorno di mercato settimanale. L'appuntamento con le bancarelle del giovedì era aperto ai soli banchi di generi alimentari, ma ciò non ha impedito un rischioso assembramento di persone. Una problematica aggravata dalla presenza di clienti giunti da paesi vicini per fare la spesa. «È emerso che c'erano diverse persone provenienti da fuori comune - precisa l'assessore Baldo - questo non va bene: rappresenta un rischio, determina una situazione non ottimale per il rispetto delle distanze di sicurezza e per il buon svolgimento del mercato stesso. Per questo dalla settimana prossima il mercato non si farà».

L'amministrazione cittadina ricorda, infine, alcune misure e regole da tenere sempre a mente per provare ad affrontare la difficile situazione. «Il tampone - puntualizza il sindaco Tasso - è un importante strumento di accertamento, ma non garantisce l'immunità da futuri contagi».

Non va poi dimenticata l'analisi quotidiana dei sintomi: febbre e problemi all'apparato respiratorio («fondamentale per la salute propria e di chi ci sta vicino»). Il primo cittadino pone quindi l'accento «sul rispetto delle regole sulle uscite da casa solo per le necessità previste dalla legge, sul mantenimento delle distanze di sicurezza» e invita a non diffondere dati sensibili, «un reato penale per la violazione della legge sulla privacy».

Federico Rossi

