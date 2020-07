DESTRA IN SUBBUGLIO

ROVIGO Aria di tempesta dalle parti di Fratelli d'Italia in terra polesana. Ben otto componenti della formazione di destra accusano senza mezzi termini in una lettera al vetriolo il coordinatore provinciale Alberto Patergnani di non essere informati su quello che accade nel partito e di assegnare incarichi interni violando il proprio codice di regolamentazione. A scatenare questo putiferio pare sia stato il riemergere del nome di Matteo Zangirolami, ex assessore comunale a Rovigo nella Giunta di Bruno Piva e nome di spicco in Alleanza Nazionale, prima, e di Forza Italia, dopo: secondo quanto espresso dagli otto firmatari, l'ex amministratore sarebbe in procinto di entrare nel partito e venire subito nominato commissario di circolo.

ACCUSE AL VETRIOLO

I firmatari della lettera (Matteo Silvestri, Renzo Bellinello, Adriano Mantoan, Elena Gagliardo, Claudio Giovanni Capodici, Francesco Cacciapuoti, Erika Piombo Nicoli e Claudio Boreggio) esprimono tutta la propria frustrazione per una notizia che riguarderebbe il presidente del circolo cittadino Bartolomeo Amidei, che pare stia per entrare nel direttivo regionale, lasciando così la sua posizione a Zangirolami: «Il fatto lascia basiti e la notizia cade come un fulmine a ciel sereno. Non risulta che il presidente (Amidei, appunto, ndr)abbia rassegnato le proprie dimissioni, anche se non ha ultimamente tenuto nascosto il fatto di considerare il suo mandato in quel di Rovigo pressoché concluso; questo direttivo comunque, che da lui è stato nominato, ritiene di avere il diritto di essere informato nel caso in cui l'ipotesi dimissioni si verificasse. Non solo, ma ritiene pure di dover esprimere il proprio assenso o meno all'accettazione delle medesime, considerato il rapporto di fiducia venutosi ad instaurare e i meriti indiscussi che vanno attribuiti al presidente Amidei per il suo operato. Convinti di essere parte integrante di un partito che guarda prima di tutto ai valori, non possiamo accettare che, nella totale disinformazione, venga fatto il nome di un eventuale successore e consideriamo la cosa una mancanza di rispetto».

LE RAGIONI DEL NO

Il motivo di rifiuto di Zangirolami lo indicano molto precisamente nella loro lettera: «Nel merito, Matteo Zangirolami vanta sì un curriculum, ma, contattato più volte nel corso delle passate elezioni Comunali quando FdI era oltre il 5% per essere inserito nella lista dei candidati, non ha voluto aderire agli inviti e non risulta essersi attivato per il nostro partito». Chiamato in causa, Zangirolami, che non è neppure iscritto al partito di Giorgia Meloni, lascia che la questione gli scivoli addosso: «Dopo la fine della Giunta Piva - spiega - ho deciso di rimanere in panchina e dedicarmi al mio lavoro, nel quale è stato anche difficile riprendere dopo che per anni avevo dedicato la mia vita alla causa politica. Non posso nascondere che per la mia storia Fratelli d'Italia sia un partito con cui ho affinità, mi è stato chiesto più volte di entrare a farne parte, sia da Patergnani, che è un amico, ma anche da Amidei. Sono a disposizione: il mio pensiero, però, è che la politica sia un'altra cosa, perché ci si dovrebbe occupare più di cose concrete che di questioni di forma». Silvestri, dirigente e uno dei firmatari, spiega che successivamente alla lettera «c'è stato un chiarimento con il coordinamento provinciale e regionale e che la lettera è servita nel suo intento».

