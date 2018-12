Frassinelle fa saltare la fusione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESITOPolesella Frassinelle, il nuovo Comune da 5.400 abitanti che sarebbe dovuto nascere ieri sera, dopo la consultazione referendaria popolare dell'intera giornata, resterà un'idea.A Polesella ha stravinto il partito del sì, mentre a Frassinelle ha vinto alla grande quello del no. E così, dopo quasi cinque anni da quella domenica del 9 febbraio 2014, dove la popolazione di sei comuni andò al voto per far nascere o meno Civitanova Polesine, un altro progetto di fusione è stato rigettato dalla volontà popolare.I NUMERI«A Polesella...