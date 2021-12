Non è un'isola felice Taglio di Po per la diffusione del Covid-19. Lo conferma il sindaco Francesco Siviero, «ma la situazione è stabile per il numero di positivi. Ultimamente abbiamo avuto qualche decesso non per Covid, ma con il Covid. Il virus, per diversi motivi, ha colpito persone che avendo il fisico provato da altre gravi patologie, erano in carenza di difese immunitarie. La situazione, però, non risulta grave come lo scorso anno ed è limitata ai nuclei familiari. Le scuole non destano particolari preoccupazioni. In questo momento l'evoluzione del virus su tutto il territorio comunale ha un'evoluzione piuttosto lenta. In questo ultimo mese le guarigioni hanno compensato le nuove positività, mantenendo stabile il numero di positivi a circa 40 persone. Attualmente risultano tre ricoverati, ai quali auguriamo una pronta guarigione, mentre per quanto riguarda i positivi, abbiamo un ventaglio abbastanza ampio che copre dagli asintomatici ai casi più gravi, ricoverati a Trecenta».

Siviero sottolinea che «continuiamo con la massima attenzione a tenere monitorata la situazione, che per il momento non desta particolari preoccupazioni, anche se siamo consapevoli che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria in generale potrebbe portarci a breve a nuove restrizioni, con conseguenze soprattutto per l'economia: questo sarebbe preoccupante considerando che siamo all'inizio delle feste natalizie. Anche per questo, oltre che per tutelare la propria, quella dei propri familiari e l'altrui salute, invitiamo chi non l'avesse ancora fatto, ad avere fiducia della scienza e di usufruire della vaccinazione gratuita in modo da limitare gli effetti della malattia. Solamente il vaccino è l'arma per combattere il virus, altre soluzioni, per ora, non ve ne sono».

Giannino Dian

