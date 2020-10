CHIUSURE E REAZIONI

ROVIGO Il numero di contagi aumenta di ora in ora e la sensazione è di essere su un piano inclinato. Una pandemia che spiazza e che costringe a misure drastiche per tamponare un'emergenza globale. Con proteste che fioriscono, anche in questo caso, in Italia come in quasi ogni angolo del mondo. Perché al di là di strumentalizzazioni politiche, è innegabile che se il contenimento del virus richiede sacrifici immensi dal punto di vista sanitario, ci sono categorie economiche e settori che più di altri pagano dazio, in questo momento, di fronte alle nuove misure contenute nel decreto del presidente del Consiglio di ieri. Un decreto «fortemente punitivo» lo definisce il direttore di Confesercenti regionale e provinciale di Venezia e Rovigo, Maurizio Franceschi: «Purtroppo lo si aspettava già da giorni, ma questo nuovo lockdown mirato alla ristorazione e ai pubblici esercizi è davvero punitivo per una categoria che ha dimostrato di saper garantire la sicurezza così come imposta dai precedenti decreti, attraverso misure rigorose di distanziamento, e soprattutto per la ristorazione, di gestione attraverso la prenotazione. Il settore si era appena lentamente ripreso, rispondendo con velocità alle richieste normative, facendo anche pesanti investimenti nel nome di un prospettivo trend di ripresa: così non si fa altro che decretare la morte di tante imprese, tessuto vitale del territorio. È grave che nell'ultimo decreto non siano già state inserite misure per il sostegno e lo sgravio fiscale della ristorazione e dei pubblici esercizi, ma rimandato a un secondo tempo».

STOP AL NUOTO

Intanto ha chiuso i battenti il polo natatorio di Rovigo. «Vogliamo sperare di potervi rivedere e allenarci insieme il prima possibile - è il messaggio della Rhodigium nuoto - lasciandoci alle spalle questa situazione surreale. Ricambiamo la fiducia che ci avete dimostrato finora, garantendovi nuovamente un voucher riguardante le quote già versate al momento della riapertura. Vi abbracciamo virtualmente e vi diamo appuntamento al 25 novembre, salvo diverse disposizioni, ricordandovi che lo sport è salute, sicurezza e benessere».

COMMERCIO

Se Andrea Conforto dell'Osteria Ai Trani condivide un post diventato virale di Massimiliano e Raffaele Alajmo, i due fratelli che hanno raggiunto 3 stelle Michelin con Le Calandre di Rubano, punta di diamante di un gruppo di 12 locali, con l'hashtag nonècolpanostra, Paolo Lorenzi, il titolare del Caffè Dersut, in corso del Popolo a Rovigo, non nasconde l'amarezza: «Invece di controllare in estate spiagge, movide, eccetera, hanno dormito, adesso in giro + pieno di asintomatici positivi. E paghiamo sempre noi, bar, ristoranti, pizzerie, hotel... Ci fanno chiudere? Però mi rifondi subito i mancati incassi per colpe non nostre, con soldi subito, non da scalare su future tasse e contributi. Se metto in cassa integrazione i soldi li vedono a Capodanno, forse qui bisogna che si mettano in testa di tirare fuori soldi per le categorie che altrimenti chiudono. La cosa inizia a essere drammatica».

Non a caso in rete ha iniziato a circolare un appello per una manifestazione delle categorie di imprenditori e lavoratori più colpiti dalle misure emergenziali, oggi pomeriggio alle 18, in piazza Vittorio Emanuele.

F.Cam.

