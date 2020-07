SOLIDARIETÀ

ROVIGO La cena aziendale solidale della Franceschetti Group ha centrato in pieno l'obiettivo di contribuire a importanti progetti di solidarietà e inclusione. L'iniziativa più recente dell'azienda rodigina, protagonista nell'offerta di prodotti alimentari per il settore hotellerie-restaurant-café e specializzata nell'affiancare i clienti con assistenza e formazione gratuita in diversi settori (cucina, sicurezza, antincendio, primo soccorso, Haccp), ha permesso di raccogliere 7 mila euro a sostegno del volontariato e del sociale.

«La solidarietà dimostrata dal territorio polesano non può che farci enorme piacere in quanto ciò che abbiamo avviato nel 2018, grazie a Rinaldo Boggiani e alla nostra sensibilità verso il mondo della cucina attraverso la costruzione della Cooking Academy (dove si esercitano cuochi e camerieri dell'Osteria della Gioia, ndr), sta cominciando a diventare volano per ulteriori sostenitori di progetti», spiega l'amministratore della società Marco Franceschetti. «La solidarietà è alla base della nostra azienda da oltre 60 anni - continua - e abbiamo sposato progetti che meritano di essere conosciuti, dai meravigliosi ragazzi seguiti dall'associazione Amici di Elena onlus, alle storie di successo in termini di riscatto sociale e personale come quelle portate alla luce da Rinaldo Boggiani, responsabile del progetto internazionale Un libro, una pietra, autore della storia di Vasandhi, così come del filone di storie al femminile che vede la campionessa nazionale paralimpica Francesca Cipelli madrina delle iniziative». In occasione della cena aziendale del gruppo Franceschetti, alla presenza di Vasandhi e di Francesca - continua Franceschetti - siamo riusciti a raccogliere parte della somma che ancora manca agli Amici di Elena per aprire la propria Osteria della Gioia a Villanova del Ghebbo, un ristorante che diventi motivo di vita e occasione di raggiungimento dell'autonomia personale. Sono stati donati 5mila euro a vantaggio dell'associazione». Inoltre, altre persone si sono dimostrate sensibili ai progetti sociali avviati da Rinaldo Boggiani e sono stati raccolti 2mila euro a beneficio della ultimazione del progetto di costruzione di una scuola in India».

