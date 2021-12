ADRIA

Ricchissimo, come da tradizione, il programma predisposto per le festività dalla fondazione Franceschetti - Di Cola. La scaletta degli appuntamenti programmati dalla realtà di via Cavallotti, per la regia del presidente Marco Bonaldo e del segretario Lucia Tiozzo, si aprirà domani alle 17. 30 con l'inaugurazione della Casa di Babbo Natale e della mostra pittorica Impressioni artistiche. In esposizione le opere, tutte in rosa, di Carmen Hintalan, Rossella Rampazzo, Carla Bernecoli e Roberta Fava. Le due iniziative saranno visitabili, dalle 17.30 alle 19, fino al 24 dicembre. Dopo la pausa delle festività, la Casa e la mostra pittorica, riapriranno i battenti sabato 8 e domenica 9 gennaio.

IL CONCORSO DELLE FESTE

A corollario dell'iniziativa legata a Santa Klaus, la Franceschetti - Di Cola proporrà anche quest'anno per le scuole dell'infanzia il concorso Caro Babbo Natale. Le scolaresche potranno inoltre visitare la casa dell'omone vestito di rosso al mattino. Le scuole che non si recheranno in visita, nella mattinata del 22 dicembre, potranno assistere inoltre a una diretta streaming. Nella circostanza i bimbi potranno interloquire con Babbo Natale, il suo Elfo e la signora Natale. Sempre il 22, alle 17.3, il giardino di via Cavallotti ospiterà la premiazione del concorso. È prevista la presenza di Babbo Natale, che distribuirà lecca lecca di cioccolato a tutti i presenti; con lui ci saranno la signora Natale, l'Elfo e un grande orso bianco.

LA CORTE DEI MAGI

Le sorprese della fondazione non sono però finite. A gennaio è stato programmato il tradizionale Corte dei magi, giunto alla sua nona edizione. L'iniziativa è stata calendarizzata per sabato 8 gennaio alle 17.30 con la suggestiva sfilata in costume per le vie del centro e ritorno in fondazione, dove, a partire dalle 18.30 saranno distribuite fette di panettone e vin brulé.

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA