Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROVIGO «Non ne voglio parlare». Vigile urbano a Rovigo dal 1988, Francesco Foti, consigliere comunale di Barbona, destinatario di due ordini di custodia personale nell'operazione Candidopoli, ha scelto di chiudersi nel silenzio. Foti è stato indagato per violazione del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e sospeso dai pubblici uffici per dodici mesi.La notizia...