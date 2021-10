Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PREFETTURAROVIGO Tensioni latenti ed attenzioni altissime. Cosa davvero accadrà oggi, con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass su tutti i luoghi di lavoro, è difficile da prevedere, perché troppe sono le variabili in gioco e diverse le situazioni. Fra gli annunci di azioni eclatanti in varie parti d'Italia, anche a Rovigo non è da escludere qualche forma di protesta. Non a caso il prefetto Clemente Di Nuzzo ha convocato una...