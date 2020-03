«Non chiamatelo Paziente 1: Mattia è un uomo, che in questo momento ha bisogno di forza. Ma soprattutto Mattia è un runner e quando un runner è in difficoltà, gli altri gli danno una mano».

Un abbraccio virtuale, che arriva dal Gruppo Podisti Porto Tolle Nano Laurenti al 38enne di Codogno, primo italiano a risultare contagiato dal Covid-19. Che, fra le altre cose, è anche un appassionato di corsa, atleta del Gruppo Podistico Codogno 82, così come la sua compagna Valentina, incinta e a sua volta positiva al virus. I podisti portotollesi firmano un post, accompagnato da una foto in cui reggono un cartello con scritto Forza Mattia. «Si fermano le manifestazioni sportive, ma non si ferma la voglia di correre - hanno scritto ieri su Facebook - In questa strana domenica senza gare, qualcuno di noi ha deciso di fare un allenamento in compagnia sotto la pioggia, con un pensiero di pronta guarigione per Mattia. Non sappiamo se questa foto arriverà mai a destinazione, ma se non a Mattia, speriamo arrivi ai familiari o alla moglie, ai compagni di squadra e ai colleghi Tutta Italia fa il tifo per te Mattia, fai vedere al virus che i podisti sono forti. Noi di Porto Tolle siam gente che si è rialzata dopo due alluvioni e si sta rialzando dopo la mareggiata che ha distrutto gran parte delle nostre attrezzature, tra gente forte ci si capisce. Sei uno di noi Mattia. Tu hai bisogno della forza degli Italiani e l'Italia ha bisogno di vedere che guarisci. Ti aspettiamo a giugno alla Camminata del Pescatore».

