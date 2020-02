FORZA ITALIA

UN DIBATTITO

SULLA PRESCRIZIONE

(E.Bar.) La riforma della prescrizione è un tema che sta creando una netta divisione nelle forze che sostengono il Governo Conte bis e Forza Italia sostiene di avere le idee chiare. Così oggi, alle 18 in sala Celio, in via Ricchieri 8, si terrà un incontro su Garantismo e giustizialismo al tempo del Governo giallorosso, organizzato dal Coordinamento provinciale di Forza Italia di Rovigo. I saluti sono affidati ad Andrea Bimbatti, vicecommissario provinciale, a Renzo Marangon, coordinatore dei Seniores, ad Alberto Marinelli, coordinatore provinciale dei Giovani, e alla senatrice Roberta Toffanin. Parlerà poi l'onorevole Pierantonio Zanettin, avvocato e componente della Commissione Giustizia della Camera, prima del dibattito.

ULSS 5

LA PET THERAPY BUSSA

ALLE PORTE DELL'OSPEDALE

(E.Bar.) I cani sono pronti a entrare in ospedale all'interno di un progetto ideato dal Lions club di Rovigo subito sposato dall'Ulss 5. I dettagli saranno illustrati domattina nel convegno La pet therapy nell'Ulss 5 polesana, nell'aula magna della cittadella sociosanitaria, in viale Tre martiri, a partire dalle 9, nel corso del quale interverranno il direttore generale dell'Ulss 5 polesana Antonio Compostella, Antonia Ricci dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Laura Contalbrigo del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, Adriana De Pasquale direttrice del Dipartimento Prevenzione dell'Ulss 5, il presidente dell'Ordine dei veterinari di Rovigo Andrea Feliciati e il presidente del Lions club Rovigo Luigi Marangoni, ideatore del progetto e medico veterinario.

