Forza Italia raccoglie firme per un tetto alle tasse

POLITICAROVIGO Giornate intense per Forza Italia: sono state raccolte circa cinquecento firme per chiedere all'Esecutivo di Giuseppe Conte e al Parlamento di mettere all'interno della Costituzione un tetto alla tassazione.Anche Rovigo, infatti, ha risposto con entusiasmo all'iniziativa attivata dal partito di Silvio Berlusconi. Soddisfazione per il commissario provinciale Piergiorgio Cortelazzo: «Siamo orgogliosamente all'opposizione del Governo giallorosso, che ha in testa solo tasse e manette e che non potrà mai rappresentare l'elettorato...