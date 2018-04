Forza Italia parte all'assalto della poltrona di Paulon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO Non posti in giunta, ma posti auto: gratta gratta, il problema che spacca la maggioranza, secondo quanto spiega Forza Italia, non è dovuto a dove sedersi, ma a dove parcheggiare. Nemmeno troppo velatamente, bocciando le scelte sulla sosta, ma anche su commercio ed eventi, le bordate forziste colpiscono l'assessore a Commercio, Mobilità ed Eventi Luigi Paulon, che ha appena lanciato il nuovo piano parcheggi e che secondo le voci di corridoio, proprio Forza Italia vorrebbe vedere defenestrato per far spazio a un ulteriore...