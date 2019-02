CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORUM DEI GIOVANIRINVIATAL'ASSEMBLEAIl presidente del Forum dei Giovani, Massimo Gasparetto, comunica che è stata rinviata a data da destinarsi l'assemblea prevista oggi, alle 19.30 in prima convocazione e alle 20.30 in seconda, nella sede dell'Informagiovani.Il rinvio è causato dalla mancanza del numero legale.GRUPPO BRESADOLAPARTONO LE LEZIONIDI MICOLOGIA E BOTANICAPrenderanno il via lunedì 18 i corsi di base di micologia e botanica, organizzati dall'associazione micologica Bresadola, rivolti a tutta la cittadinanza. Il corso di micologia...