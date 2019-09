Forum dei giovani del Pd Una due giorni di dibattiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BADIA POLESINEPolitici e tecnici a confronto per la prima giornata di Link Polesine: il forum della condivisione, l'evento organizzato dal Partito democratico di Badia con la collaborazione del Pd polesano.In sala Soffiantini della Vangadizza il segretario di circolo Enrico Mercadante ha illustrato i cinque tavoli del forum e ringraziato il vicesegretario Stefano Dall'Aglio e Manuel Berengan per l'impegno. «È un esempio di come dobbiamo tornare a fare politica ha spiegato il segretario provinciale del Pd Giuseppe Traniello Gradassi non...