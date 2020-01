Forum dei cittadini: «Si mette a rischio Ecoambiente»

RIFIUTI

ROVIGO La fusione per incorporazione del Consorzio Rsu, in liquidazione, in Ecoambiente, ugualmente di totale proprietà dei 50 Comuni polesani, che doveva chiudersi entro il 2019, è saltata.

TUTTO DA RIFARE

Era quella la data di scadenza delle perizie di stima per valutare il patrimonio che i due promessi sposi avrebbero portato in dote. Sul delicato tema, che riguarda non solo la gestione del servizio integrato dei rifiuti e della discarica di Villadose, ma anche le sorti di circa 300 lavoratori, interviene il Coordinamento del Forum che «oltre a esprimere il proprio giudizio negativo in merito al comportamento del commissario liquidatore del Consorzio Rsu, chiede ai Comuni un impegno forte perché venga nominato un nuovo liquidatore e perché nel 2020 venga portata a compimento la fusione e sia salvaguardata la gestione di Ecoambiente».

IL RISCHIO

Senza il completamento del percorso che deve portare alla scomparsa del Consorzio Rsu facendo diventare i Comuni direttamente soci di Ecoambiente, mentre ora lo sono, appunto, tramite il Consorzio, a parte Rovigo che è anche socio diretto col 36% delle quote, il futuro dell'azienda appare incerto. Non a caso il prefetto Maddalena De Luca aveva convocato un apposito tavolo il 10 dicembre. «Il mancato svolgimento dell'assemblea dei soci Consorzio Rsu e Comune di Rovigo - rimarca il Forum dei cittadini - fissata di comune accordo per lunedì 30 dicembre, per l'assenza del socio Consorzio Rsu, che aveva all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di fusione, vanifica un processo molto lungo, complesso e costoso: tutto il lavoro fatto va archiviato e si deve riprendere il cammino dall'inizio, con evidente spreco di tempo e di denaro pubblico. Il Consorzio Rsu, nella persona di Pierluigi Tugnolo, dopo avere approvato tutti gli atti preliminari, a partire dal progetto di fusione, si è posto in una posizione ostruzionistica, senza esplicitare chiaramente le ragioni di tale comportamento, nonostante avesse una precisa indicazione da parte dei Comuni, cui avrebbe dovuto dare seguito, portando alla chiusura del Consorzio Rsu».

L'ACCUSA

Duro l'attacco del Forum: «Questo comportamento, oltre a rappresentare il mancato rispetto del mandato istituzionale, con conseguente vanificazione del lavoro fatto e delle risorse spese, può produrre conseguenze pesanti per tutti i cittadini. Il possibile blocco dell'attività di Ecoambiente, azienda pubblica che svolge un servizio essenziale, pone pesanti interrogativi. In particolare con riferimento alla scadenza, prevista al 31 dicembre 2020, dell'affidamento del servizio da parte dei Comuni stessi, che dovrebbe essere rinnovato nei prossimi mesi. Se ciò non avvenisse ne conseguirebbe una gravissima perdita di valore dell'azienda a danno dei Comuni e quindi dei cittadini. Ciò significherebbe anche la messa in discussione del posto di lavoro per centinaia di dipendenti».

Francesco Campi

