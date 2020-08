FORMAZIONE

ROVIGO Diventare influencer, creare siti web o saper accogliere al meglio i clienti sono solo alcune delle proposte dei corsi di formazione di T2i in partenza a settembre. Trasferimento tecnologico e Innovazione, società delle Camere di Commercio di Venezia e Rovigo, Verona e Treviso e Belluno, ha definito il calendario delle opportunità formative proposte a persone, imprese e organizzazioni per essere sempre competitive.

«Sarà un settembre carico di nuove proposte formative per fornire un aiuto concreto a chi vuole acquisire nuove competenze o aggiornarsi rispetto a quelle già acquisite, e per far fronte in maniera sempre più efficace alle nuove sfide che necessariamente l'emergenza Covid-19 ci sta portando ad affrontare», fanno sapere dalla società del sistema camerale veneto.

Sono quattro i corsi che saranno proposti nella sede di Rovigo, mentre altri due si terranno nella sede di Oderzo (Treviso) e uno sarà svolto online. Le aziende potranno apprendere tecniche di comunicazione efficace nel corso Benvenuto caro cliente, mirato a trasmettere fiducia e credibilità alla clientela ai tempi del Covid-19 presentando al meglio i servizi, anche quelli a domicilio o il take-away che nei mesi scorsi hanno avuto un'impennata. Le sedici ore di lezione al costo di 250 euro più Iva prenderanno il via nella sede rodigina di via Porta Adige il 4 settembre.

Di capacità persuasive si parlerà invece nel corso Tutti vogliono essere influencer, indirizzato a coloro che per ruolo o necessità devono utilizzare i canali di comunicazione social della propria azienda o del proprio contesto d'attività. La formazione di gruppo a Rovigo durerà 8 ore al costo di 150 euro più Iva e inizierà il 10 settembre, successivamente chi lo desidera potrà proseguire con una formazione individuale di tre ore a 200 euro più Iva.

È dedicato invece ad aspiranti webmaster e webdesigner il corso mirato a realizzare siti web utilizzando programmi opensource come Joomla, Gimp e Libreoffice. Per le 42 ore di corso che prenderanno il via il 14 settembre nella sede di Rovigo sono richiesti 400 euro più Iva, le persone disoccupate possono avere uno sconto del 30 per cento sulla quota.

Si terrà completamente online, invece, la proposta formativa che insegnerà a gestire i progetti in modo agile utilizzando Scrum, una metodologia che permette di migliorare l'efficienza dell'azienda e dei gruppi sviluppando tecniche di risoluzione dei problemi, pensiero critico e capacità di analizzare dati. Per il corso in streaming, della durata di sei ore suddivise in due appuntamenti, la quota è di 122 euro Iva inclusa e la data di partenza è il 15 settembre.

Altri due corsi sono invece previsti nella sede di Oderzo in collaborazione con Imq, dedicati alla taratura degli strumenti di misura. Per ulteriori informazioni la segreteria della sede rodigina di T2i è contattabile all'indirizzo email info.rovigo@t2i.it o al numero 0425471067.

