È rivolta agli insegnanti di scuole medie e superiori, agli operatori socio-educativi e del Servizio sanitario, oltre che alle associazioni del territorio, e scade alle 13 del prossimo 18 febbraio, la possibilità di iscriversi - attraverso il link https://forms.gle/tBm7QZKvSNAvZeQy5 - al percorso di formazione sul tema La sfida della scuola nel tempo Covid per un insegnare nel post Covid: quali risorse educativo-didattiche?. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Sinergie per un viaggio sicuro, rivolto agli adolescenti dagli 11 ai 17 anni a rischio di dispersione e abbandono scolastico. Il corso di formazione ha la collaborazione del Centro interdipartimentale di Ricerca e Psicologia (Cippi) dell'università di Padova e avrà la durata di 20 ore in due fasi. Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom con orario 17-19 secondo questo calendario. Gli appuntamenti di giovedì 25 febbraio e 4 marzo, a cura di Margherita Cestaro, riguarderanno le sinergie tra didattica in presenza e a distanza, i limiti e le opportunità offerti dai dispositivi digitali e le azioni per promuovere processi di apprendimento e insegnamento partecipativi e inclusivi. Gli eventi online del 18 marzo e 8 aprile, curati da Lisa Bugno, saranno dedicati invece a individuare e condividere le esperienze e gli strumenti per la didattica a distanza, secondo un approccio relazionale-collaborativo. L'ultimo incontro della proposta formativa sarà definito tra il 15 settembre e il 15 ottobre: tirerà le fila dell'intero percorso, che nel gruppo di lavoro coinvolge anche i professori Luca Agostinetto e Marco Ius dell'università di Padova, e guarderà alla progettualità educativo-didattica del futuro anno scolastico.

Nicola Astolfi

