ROVIGO Da questo sabato, al mercato coperto sito in via Vittorio Veneto, ritorna il formaggio. A dare la disponibilità a portare questi prodotti è la Fattoria Crivellaro di Saletto, che ha iniziato già sabato scorso in via sperimentale la sua avventura in Tassina. I formaggi Arzarello sono prodotti dalla Fattoria Crivellaro, che da circa 100 anni è attiva nell'agricoltura, con passione e attenzione al rispetto delle tradizioni naturali nelle coltivazioni e nell'attività principale: l'allevamento di bovini da latte. L'azienda è gestita dalla terza e dalla quarta generazione.

Lo slogan dell'azienda è dal foraggio al formaggio proprio perché la loro missione è produrre formaggi naturali per contribuire all'alimentazione sana dei consumatori di tutte le età. Coltivano il foraggio con metodi naturali, evitando l'impiego della chimica e riescono a nutrire in modo sano le mucche che regalano, ogni giorno, 6 quintali di latte naturale. Sono specializzati nella produzione di formaggi freschi e di media stagionatura, latticini, yogurt, dessert e gelati.

«È sempre favorevole afferma Silvio Parizzi, direttore di Coldiretti Rovigo - aver la possibilità di integrare l'offerta di prodotti provenienti dalla nostra agricoltura. Agricolo e italiano è lo slogan del progetto di vendita diretta di Coldiretti che, grazie alla rete di aziende agricole che si riconoscono sotto la sua egida, garantisce la provenienza e la qualità degli alimenti presenti nei nostri mercati». A partire da domani si troverà il formaggio tutti i sabati mattina dalle 8,30 alle 13 al mercato coperto in Tassina. Nell'occasione gli organizzatori del mercato coperto di Campagna Amica in Tassina doneranno ai clienti un omaggio.

