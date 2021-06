Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TAGLIO DI PODivampa la polemica che coinvolge diverse persone del paese. Il motivo? La voce che la fontana di piazza Venezia fosse ormai in fase di demolizione per lasciar posto ad una aiuola con fiori. Il sindaco Francesco Siviero ha chiarito come già nel progetto per la sistemazione della piazza si era parlato di sostituire o modificare la fontana con un'altra di tipo a raso di quelle interattive con i getti nelle quali possano giocare i...