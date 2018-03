Fondi per il risparmio d'acqua nei campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AGRICOLTURAROVIGO «In occasione della Giornata mondiale dell'acqua, una buona notizia per il Polesine. In Terza commissione regionale è stato infatti dato parere favorevole alla delibera di Giunta sull'ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche e irrigue: si tratta di una misura sperimentale che interesserà una porzione significativa di territorio, circa 7-8 mila ettari, gran parte dei quali in provincia di Rovigo, con uno stanziamento di 15 milioni in cinque anni».È quanto rende noto il consigliere del Pd, e vicepresidente...