Fondi europei per il turismo lungo i musei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SVILUPPOROVIGO Il Comune ha vinto un bando di finanziamento e porta a casa 359.500 euro per un progetto di trenta mesi di durata. Il piano è stato sottoposto alla Regione per l'ottenimento di fondi dell'Unione europea per sviluppare un percorso di turismo lento che interessi i maggiori musei archeologici del territorio: partendo dal museo dei Grandi fiumi del capoluogo, si passerà alle strutture di Adria, Fratta, Villamarzana, Arquà Polesine, Papozze, Corbola e Ariano nel Polesine. Il progetto si chiama Asterisk. Adriatic Sea: Territorial...