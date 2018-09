Fondi congelati, oggi i sindaci si alleano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMENDAROVIGO Oggi il sindaco Massimo Bergamin raggiungerà Mestre per incontrare i colleghi sindaci del Veneto e fare il punto sulle proteste contro il decreto Milleproroghe che congela il Bando periferie per almeno due anni. I primi cittadini veneti ,assieme all'Anci (Associazione dei Comuni italiani) sono pronti ad azioni eclatanti per convincere il Governo a fare un passo indietro sul bando che di fatto, impedisce a 96 Comuni italiani, compresa Rovigo, di portare a termine i progetti presentati.Bergamin, come ha fatto sapere in più...