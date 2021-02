ADRIA

«ll sindaco Omar Barbierato non ha rispettato le norme nella nomina del nuovo consiglio della fondazione Mecenati. Si è assunto pesanti e personali responsabilità con la firma del decreto». Come anticipato da queste colonne, le nomine della Mecenati fanno discutere e rischiano di finire in Procura. Spinello ricorda che l'articolo 5 dello Statuto della fondazione impone, in maniera inequivocabile, che uno dei requisiti richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione è di essere residenti ad Adria. «Uno dei nominati, Cristiano Roccato - riprende Spinello - non risulta essere residente ad Adria. Ulteriormente grave è stato il comportamento del sindaco perché io stesso, inviandogli una posta elettronica certificata il 2 febbraio, l'avevo avvertito di verificare il requisito della residenza dei componenti prima di procedere alla loro nomina. Nelle prossime ore inoltrerò, unitamente ad altri consiglieri di minoranza, una formale intimazione di procedere alla revoca, in regime di autotutela, dell'atto di nomina di Roccato, in quanto palesemente difforme dalle regole indicate dallo Statuto e dalle volontà testamentarie».

RISPOSTE PESANTI

Secondo Spinello, Barbierato ha fatto un atto di forza e meriterebbe risposte adeguate. «La richiesta di revoca in autotutela dell'atto sarà inviata anche al prefetto, alla Direzione Enti locali Ufficio Persone giuridiche della Regione e alla Procura della Repubblica. Qualora poi il sindaco volesse ulteriormente tirare dritto, siamo pronti a impugnare legalmente l'atto, con legittima rivalsa delle spese legali sostenute».

Il consiglieere analizza anche la posizione di un altro neo consigliere della fondazione, Graziella Bovolenta. «Anche in questo caso - conclude il democratico - il 3 febbraio, con Pec, ho sottolineato al sindaco e al segretario generale che secondo il mio parere, Bovolenta non potrebbe svolgere contemporaneamente il ruolo di consigliere comunale e quello di membro della fondazione, tanto più se venisse nominata presidente. Il Comune è beneficiario del lascito Mecenati in base all'articolo 2 dello Statuto e l'articolo 10 prevede che tutti gli atti della gestione patrimoniale della fondazione siano sottoposti alla vigilanza di una commissione presieduta dal sindaco, cioè dall'amministrazione comunale stessa. Sarebbe il classico caso, vietato dalla legge, di controllore e controllato».

Guido Fraccon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA