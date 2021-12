AMBIENTE

ROVIGO (E. Bar.) Nuovi polmoni verdi nei territori comunali delle province di Padova e Rovigo. A questo punta il nuovo bando da 1,2 milioni di euro promosso dalla Fondazione Cariparo e rivolto alle amministrazioni comunali «affinché spiega la Fondazione - si impegnino a rendere le aree urbane e periurbane luoghi più sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale: un primo passo importante per una transizione ecologica, oramai improrogabile, improntata ad aumentare la resilienza dei sistemi socio-ecologici». Il termine di scadenza per la presentazione dei progetti tramite il sito della Fondazione è fissato per le 13 del 22 dicembre. Ogni ente potrà fare richiesta di contributo per la realizzazione di un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste presentate. «Gli interventi potranno riguardare sia la creazione di nuove aree verdi, sia la riqualificazione, la piantumazione e l'attrezzaggio di quelle esistenti. Il progetto dovrà essere obbligatoriamente accompagnato dal piano di manutenzione a carico dell'amministrazione comunale e da un programma di sensibilizzazione che incentivi la cultura della tutela del patrimonio ambientale da parte della collettività. Non saranno ammesse iniziative già in fase di realizzazione o concluse».

L'ESIGENZA

Del resto le aree verdi nelle aree urbane e periurbane non sono mai abbastanza: il Polesine e Rovigo, in particolare, ogni anno è costretto a fare i conti con gli elevati livelli di smog, in modo particolare durante l'inverno, quando il funzionamento di stufe e caldaie contribuisce ad aumentare la presenza delle polveri sottili nell'aria. Non a caso la Fondazione rimarca: «Le città hanno bisogno di polmoni verdi. Quelli esistenti sono troppo pochi per garantire ai cittadini una buona qualità dell'aria e quindi della vita».

