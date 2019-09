Fondazione Cariparo interessata al chiosco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀROVIGO Spunta in zona Cesarini una possibile nuova vita per il chiosco di piazza Merlin. La Fondazione Cariparo sembra interessata ad acquistare la struttura tanto chiacchierata che sorge all'ombra dell'Agenzia delle entrate, con l'obiettivo di realizzarne una biglietteria ed eventualmente un piccolo shop per le iniziative culturali rodigine di Palazzo Roverella. Entro metà settembre, però, è prevista la rimozione definitiva del chiosco di piazza Merlin. Bisognerà capire in che modo la fondazione bancaria diretta da Gilberto...