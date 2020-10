L'ADDIO

ROVIGO Un anno devastante, che continua a lasciare spazio al vuoto nel modo più inaspettato. Nella chiesa dei santi Francesco e Giustina, i funerali di Paolo Ambroso hanno dato l'ultimo saluto al musicista e insegnante 41enne, marito di Alice e padre di tre bambine, che domenica è morto precipitando da un sentiero in montagna, sopra al Piancavallo. Chiesa, sagrato e marciapiedi sono stati gremiti da persone che hanno scolpiti nel cuore i momenti vissuti con Paolo. Alcuni li ha raccontati la moglie Alice: quando suo padre incontrò per la prima volta il futuro genero, ne colse la capacità di afferrare le cose della vita non solo con l'animo, ma con la sua parte più alta, tanto da fargli dire: «Paolo ha due anime». Un po' come succede nei sistemi binari dove due stelle orbitano intorno a un centro comune, fino al momento di fondersi e diventare tra le luci più brillanti nel cielo.

PERSONA SPECIALE

Questa luce è stata visibile a ogni persona che abbia incontrato Paolo Ambroso e malgrado il lutto, dà la serenità d'averlo sempre accanto. Con lui era facile intendersi perché parlava soprattutto con il linguaggio della musica, che per questo è stata al centro della cerimonia e del ricordo tributatogli dai molti amici musicisti più tardi, al parco Prolife a Roverdicré.

«Siamo insieme per dare un po' di speranza e coraggio a tutti noi, per esprimere affetto e vicinanza ai familiari di Paolo, e dire di avere coraggio», ha detto poco dopo le 16 don Giuliano Zattarin, che ha officiato la cerimonia. Poi un brano da Il Profeta di Gibran ha invitato a spalancare il cuore al corpo della vita: «Voi vorreste conoscere il segreto della morte. Ma come potrete trovarlo, se non lo cercate nel cuore della vita?». Occorre, così, fidarsi dei sogni «perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità».

L'OMELIA

Don Giuliano ha spiegato nell'omelia che «il saluto a Paolo è carico di musica, perché lui ce l'aveva nel cuore e da lì ci faceva guardare distante». L'attuale arciprete di San Martino di Venezze ha raccontato d'aver provato «dolore, sofferenza e rabbia impotente» davanti all'immediata domanda: «Perché una morte così assurda?». Don Giuliano ha aggiunto: «L'ho conosciuto come un affidabile compagno di strada» e «lo avremo sempre come amico e compagno di vita. Aveva una mente creativa che coglieva l'essenza delle cose. E con la musica ci aveva dato le ali e ci faceva sognare. Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono invisibili: tengono i loro occhi pieni di luce fissi nei nostri pieni di lacrime».

È un invito a colmare le distanze con la speranza ora, perché «chi spera guarda davanti a sé, insieme a Paolo: solo così assume significato il cammino con Paolo», ha detto don Giuliano prima che arrivassero le note di Signore delle cime: Un nostro amico hai chiesto alla montagna. E con l'ultimo applauso, il saluto è stato: «Chi fa musica cerchi di farla sempre con Paolo come riferimento, per non perdere di vista il messaggio che persone come lui ci lasciano». Perché bisogna scegliere la speranza, anche se il dolore avrà più argomenti.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA