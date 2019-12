Folchini: «Set è cresciuta tanto»

SOCIETÀ

ROVIGO Addio a Set dopo quasi quattro anni. «Sono molto soddisfatta. Lascio una società cresciuta come fatturato e come clienti, che ha aumentato il proprio radicamento e ha avuto massima attenzione verso tutte le realtà del territorio, con una ricaduta positiva per i soci e quindi per il Comune di Rovigo, socio di maggioranza, attraverso Asm».

Cristina Folchini dal 19 dicembre non è più il presidente di Asm Set, la partecipata del gas. Il suo mandato era iniziato nel febbraio 2016. Da allora sono cambiate molte cose. Il sindaco era Massimo Bergamin, in consiglio comunale c'era un gruppo di Forza Italia, del quale proprio lei era capogruppo, la Rugby Rovigo non aveva ancora vinto il suo dodicesimo scudetto. E il 41% delle quote della Set era di Ascopiave. Proprio quelle quote finite al centro della maxioperazione fra Ascopiave e Hera: ora sono di EstEnergy, figlia delle due, ma con Hera al 52%.

IL BILANCIO

«Per Asm Set - spiega l'ex presidente - sono stati anni positivi ed è stata particolarmente proficua la collaborazione con le istituzioni, il territorio e l'amministrazione di Rovigo. Quando ho iniziato l'azienda aveva circa 37mila clienti, ora ha abbondantemente superato quota 40mila. Nel triennio l'utile netto è stato in media di 2 milioni. Ad Asm, quindi al Comune, sono andati ricchi dividendi. Da parte mia ho cercato di far sì che l'azienda contribuisse a sostenere tante realtà, senza guardare a colori politici o appartenenze, ma alle attività e all'interesse del Polesine. Per questo non ci siamo limitati a sostenere le realtà sportive maggiori, dalla Femi Cz Rovigo allo Skating club, ma abbiamo cercato di guardare anche alle piccole società che per esempio si impegnassero sul fronte dell'animazione estiva. Le maggiori attenzioni si sono rivolte in campo sociale, a cominciare dai 100mila euro stanziati ogni anno per gli sgravi in bolletta alle famiglie con basso reddito. Senza contare, poi, l'impegno sul fronte della cultura, dal sostegno al teatro Sociale, che ho introdotto io, a quello per Rovigoracconta. C'è stata un'azione sinergica con le amministrazioni che si sono succedute, abbiamo fatto tanto e i riscontri sono stati ottimi».

LE SCARAMUCCE

Qualche polemica inevitabilmente c'è stata, fra l'altro i due consiglieri nominati insieme a lei da Bergamin, Mattia Mantoan e Angelo Fardello, erano stati poi sostituiti dall'imprenditore agricolo Pierino Romagnolo e dal generale Fabio Palladini, così come qualche attacco diretto a lei è arrivato. Come sulle sponsorizzazioni, prima che scendesse in campo per la doppia corsa a Europee e Amministrative sotto le insegne di Forza Italia.

In pieno clima natalizio, l'ex presidente taglia corto: «Abbiamo sempre lavorato al meglio, con gioco di squadra, non ho sassolini da togliermi dalle scarpe». Il passato è passato. Anche Forza Italia: lo scorso ottobre si è chiamata fuori. Sulla trasformazione societaria si dice ottimista: «Chi investe lo fa per avere risultati, spero che resti immutata l'attenzione al territorio». A chi è stata nominata al suo posto, Emanuela Nissotti, nessun consiglio: «Ognuno deve fare quello che crede meglio, non dò consigli non richiesti, posso solo dire che spero che la società cresca ancora come è cresciuta in questi anni».

Francesco Campi

