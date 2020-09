VERSO IL VOTO

ROVIGO «Dobbiamo fare rumore per far sentire le nostre idee, quello della politica che non disturba, ma che crea un volano che passa per Comune, Provincia e Regione». Sulle note della canzone vincitrice dell'ultimo Sanremo, Fai Rumore di Diodato, Cristina Folchini inaugura la sua nuova sede elettorale in via Badaloni. Lo stesso spazio occupato fino a qualche mese fa dal suo ex partito, quella Forza Italia da cui ha preso le distanze dopo anni di militanza. L'ex presidente di Asm Set corre per un posto in consiglio regionale tra le fila di Fratelli d'Italia, movimento che nei tempi ha un po' alla volta fagocitato alcuni illustri ex Azzurri, come Nello Piscopo e l'ospite d'onore per il taglio del nastro di ieri, l'ex europarlamentare Elisabetta Gardini, anche lei candidata a palazzo Ferro Fini a Venezia nella circoscrizione di Padova. Tra il pubblico, circa una trentina di persone, anche la consigliere comunale adriese Giorgia Furlanetto, l'ex senatore Bartolomeo Amidei (anch'esso ex FI), il candidato Daniele Ceccarello ed Elena Gagliardo.

IL PROGRAMMA

«Stimo Gardini come donna e come politica - ha detto Folchini - e oggi è qui a trasmetterci la sua grande grinta ed esperienza politica. Valori da trasmettere ai nostri giovani e figli, dato che io sono madre prima di essere una donna in politica. Il Polesine è importante per il Veneto, abbiamo alcune grandi eccellenze: dal mercato delle giostre alla pesca, nello sport il nostro pattinodromo delle Rose, omologato per i campionati europei, lo stadio Battaglini di rugby, primo e unico nato solo per praticare rugby, che, migliorato, può arrivare a ospitare match internazionali che possono creare un indotto utile all'economia del Polesine».

Alberto Patergnani ha sottolineato come dopo i malumori legati a eventi passati sulla candidatura di Cristina Folchini, oggi ci sia invece una grande coesione e unità d'intenti. «Oggi hai a questa presentazione molti dirigenti del partito, e questa è già una grande vittoria». Importante intervento sulle problematiche in Veneto sono state messe in risalto da Elisabetta Gardini. «Stiamo vivendo un momento di grande cambiamento - ha detto - e il Veneto ne ha bisogno: più donne in consiglio regionale per risolvere una crisi sanitaria che avrebbe potuto essere gestita meglio, sostenendo la medicina di territorio, dando spazio e voce al mondo dei disabili. Qualunque attività umana inizia dall'ascolto nel programma di Cristina ci sono tanti argomenti che dovrebbero essere ascoltati in Regione per rappresentare i Polesani».

