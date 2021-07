Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CEREGNANOSono ormai esasperati alcuni residenti di via Di Vittorio a Lama Polesine per i disagi causati dalla mancanza della rete fognaria. A lamentare il problema è in particolare Elide Ventura Andriolli: «La nostra situazione è diventata insostenibile, non sappiamo più con chi rivolgerci. Da oltre vent'anni segnaliamo alle istituzioni, senza che nessuno abbia mai cercato di risolvere la cosa». In effetti la strada via Di Vittorio...