L'EMERGENZA

FICAROLO Già domenica è apparso chiaro che agli Istituti Polesani era scoppiato un vero e proprio focolaio, con 26 nuovi contagi, di 15 ospiti, disabili psichici, e 12 dipendenti. Ai quali se ne sono aggiunti altri 20 ieri: 19 ospiti e un operatore sanitario. Il totale, con i casi già precedentemente accertati, chiarisce il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, arriva a 56 positività accertate, 39 ospiti e 17 operatori, con il numero che potrebbe crescere ancora sia perché mancano ancora le risposte dal laboratorio di oltre un centinaio di tamponi, sia perché, ammette, «il fatto di avere un tampone negativo oggi non garantisce che non possano poi comparire sintomi, per questo stiamo seguendo con estrema attenzione la situazione». La struttura era stata già interamente sottoposta a un primo giro screening dopo che a inizio aprile un ospite era stato ricoverato in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo risultando positivo.

Erano stati eseguiti i test sierologici rapidi, che inizialmente avevano dato un alto numero di positività, circa una ventina, poi ridimensionate dal riscontro incrociato dei tamponi. In tutto, fino a giovedì scorso, il dato definitivo parlava di quattro ospiti e un dipendente con positività confermata. E l'intera struttura era osservata speciale. Giovedì scorso, poi, la notizia di un'infermiera, assente durante i primi i test, risultata poi a sua volta positiva. E il giorno dopo, la positività di un altro ospite.

I CONTROLLI

Nel frattempo lo screening è ripartito da capo. E anche chi era risultato negativo meno di due settimane prima, ha poi avuto un esito opposto dal tampone. Una nuova catena di contagio autonoma? O la stessa che si è riaccesa? Oppure, ancora, l'amara conferma che i tamponi, in una prima fase iniziale di incubazione, non sono in grado di rilevare la presenza del virus? Dubbi difficili da chiarire. Sta di fatto che, dal primo caso, il 6 di aprile, agli Istituti Polesani erano scattate le misure di massima precauzione. Come evidenzia Compostella, «è il secondo focolaio nell'ambito delle strutture della residenzialità extraospedaliera dopo quello della Casa Sacra Famiglia di Fratta, che risale a ormai un mese fa, e che ha interessato, anche in quel caso, l'area dei disabili psichici. C'è un motivo: quando il virus entra in una struttura con ospiti di questo tipo è inevitabile che si propaghi: i disabili psichici hanno una necessità impellente di contatto fisico, si abbracciano fra di loro, abbracciano gli operatori, non sono come un anziano non autosufficiente che rimane fermo a letto, hanno un'energia incontenibile».

I PROTOCOLLI

La struttura, ribadisce Compostella, «fin dal primo caso di positività, ha attivato tutti i protocolli di isolamento con il supporto della nostra task force, compresa la creazione di un'area Covid dove spostare gli ospiti positivi e isolando i contatti del primo caso riscontrato, ovvero tutti gli ospiti del nucleo il Faggio che, comunque, non hanno contatto diretto con gli ospiti degli altri tre nuclei. I protocolli sulla compartimentazione degli ospiti, sulle procedure da seguire per il personale e tutte le indicazioni operative erano già stati elaborati dal 25 di febbraio con tutte le strutture residenziali». Tutte azioni che erano già scattate anche a Fratta, dove la situazione è stata circoscritta. Poi, però, a Ficarolo, sono emersi altri casi e lo screening è ripartito da zero.

«Dopo l'ultima batteria di tamponi - precisa il dg dell'Ulss - eseguita il 18 aprile su tutti gli ospiti e gli operatori, abbiamo il riscontro di 39 positivi totali su 225 ospiti e di 17 operatori su 220. La situazione è seguita con estrema attenzione sia da parte delle struttura che da parte nostra. La nostra task force è presente in loco quotidianamente».

Non nasconde la propria preoccupazione il sindaco di Ficarolo Fabiano Pigaiani: «Nonostante tutti gli accorgimenti e le misure di attenzione e sicurezza, il maledetto virus si è infiltrato silenziosamente anche all'interno degli Istituti Polesani, aggredendo la salute dei nostri ospiti e quella dei loro assistenti e operatori». Il sindaco, quindi, non manca di esprimere «la vicinanza a quanti lavorano e vivono quotidianamente gli ambienti della struttura, e di tutte le strutture socio-assistenziali e ospedali, ma soprattutto una particolare vicinanza e solidarietà agli ospiti e dipendenti, operatori, infermieri e medici, che sono stati contagiati da questo maledetto virus. Fortunatamente, nelle nostre locali strutture, La Residence e Fondazione San Salvatore non si sono registrate persone positive».

Francesco Campi

