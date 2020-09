L'ALLARME

ROVIGO Di colpo il quadro muta: 17 positività alla Casa di cura di Porto Viro, un focolaio i cui confini sono ancora da delimitare e che per il momento vede contagiati dieci pazienti ricoverati nel reparto di Medicina e 7 degli 80 operatori sottoposti al tampone. Nel frattempo, sempre ieri, è stato riaperto il primo modulo da 4 posti letto, dei 24 totali, della Terapia intensiva Covid di Trecenta. Un doppio colpo che inevitabilmente cambia la prospettiva e che porta il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella a dirsi «non allarmato, ma preoccupato». Il direttore generale spiega come «in queste ore verranno eseguiti altri tamponi agli ospiti di altri reparti e a tutto il personale, poi lo screening sarà ripetuto. Non nascondo che ci attendiamo che possano emergere altre positività. Per il momento i dieci degenti positivi, al di là dei sintomi di base per i quali erano ricoverati, non sembrano presentare sintomi Covid-correlati e rimangono isolati nella Casa di cura, che ha bloccato i ricoveri internistici, con l'attività supportata dall'ospedale di Adria così come per l'attività del Pronto soccorso, perché quello di Porto Viro per alcuni giorni funzionerà a regime ridotto. Se dovessero esserci evoluzioni, verrebbero presi in carico da noi e se vi dovesse essere la necessità, siamo pronti a riaprire l'Area Covid di Trecenta».

TRECENTA RIAPRE

Il San Luca, dunque, torna a rivestire la funzione di polo Covid, dopo i lavori che hanno interessato la piastra chirurgica per la realizzazione definitiva della Terapia intensiva Covid. Se per la riapertura del primo blocco di posti letto di Terapia intensiva Covid, come sottolineato da Compostella e dal direttore sanitario Edgardo Contato, sono già stati programmati i turni, l'eventuale riapertura dell'Area medica Covid, al quarto piano, dove sono rimasti attrezzati altri 80 posti letto, 20 dei quali di Terapia subintensiva, «renderebbe necessaria un ragionamento sulle altre attività e sulla riorganizzazione interna, anche perché in questo momento facciamo fatica ad assumere nuovi infermieri».

Nel momento di massima espansione epidemica il San Luca è arrivato ad accogliere 16 pazienti Covid, ma c'erano il blocco delle attività ordinarie e una maggior disponibilità di personale. Il 4 giugno era rimasta vuota. L'alta marea, come l'aveva chiamata Compostella, si era esaurita, ma il livello sta tornando a salire. I ricoverati per Covid al momento sono quattro, uno in Terapia intensiva a Trecenta e tre in Malattie infettive a Rovigo. Dei tre, un'anziana già necessita di supporti respiratori ed è per questo che se ne prevede il trasferimento a Trecenta nelle prossime ore. Si tratta della paziente che era arrivava con sintomi respiratori dalla Casa di cura di Porto Viro, dove era stata ricoverata una dozzina di giorni prima. «Al momento dell'ingresso - evidenzia il direttore generale - era stata sottoposta al tampone e probabilmente si trovava nella cosiddetta fase finestra, ovvero fra il contatto con il virus e lo sviluppo dell'infezione, quando anche l'esecuzione corretta del tampone non dà risultato di positività per la bassa carica virale».

ALTRO CASO IN OSPEDALE

A complicare ulteriormente il quadro, la positività di un medico dell'ospedale di Rovigo, una specializzanda in Anestesia e Rianimazione, residente fuori provincia. «La positività - spiega Compostella - è emersa durante lo screening dei dipendenti. Sembra che il virus sia stato contratto all'esterno. Tutti i nostri dipendenti utilizzano i dispositivi di protezione individuale durante il lavoro, ma è in corso lo screening di tutti i pazienti e dei possibili contatti all'interno dell'ospedale».

C'è un'ulteriore positività, emersa in un 57enne di Rovigo, sottoposto al tampone per la comparsa di sintomi sospetti e poi posto in isolamento domiciliare, mentre con la ricostruzione dei suoi contatti si sta cercando di individuare dove e come possa essersi contagiato, mettendo al contempo in isolamento le persone che hanno avuto rapporti stretti. Ieri si sono registrate cinque guarigioni, un segnale incoraggiante.

Francesco Campi

