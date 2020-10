PANDEMIA

ROVIGO Salgono a sette i contagi nel reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo, mentre ormai i nuovi casi, 19 quelli emersi ieri, iniziano a uscire dai confini del tracciamento. Solo quattro i riscontri fra persone già in isolamento, con il numero dei polesani attualmente positivi che sale a 208, mentre quello dei ricoverati Covid passa da 16 a 22, nonostante ieri siano stati dimessi due pazienti da Trecenta, posti in isolamento domiciliare. In 24 ore, quindi, otto nuovi ricoveri, uno dei quali in Terapia intensiva Covid al San Luca, dove ora si trovano due pazienti. Crescono gli isolamenti domiciliari, 868, e il quadro si fa più cupo.

«La situazione è preoccupante, non ancora allarmante - ribadisce il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella - non sono necessari interventi drastici, anche se il virus sta camminando velocemente e sta diventando ubiquitario: lo incontriamo nella quotidianità. Il virus non è solo un affare per vecchi, tutti lo possiamo beccare e dobbiamo essere prudenti per noi stessi e per gli altri. Bisogna chiudere tutto? No, ma dobbiamo accettare la convivenza con il virus, cercando di ridurre la vita di relazione alle cose più importanti ed essenziali. Siamo in una fase della curva che lascia presagire che la situazione andrà peggiorando».

L'ALLARME

Fra le fonti di maggior preoccupazione, il focolaio scoppiato nel reparto di Medicina a Rovigo: dopo le prime due positività scoperte in altrettanti pazienti, il primo giro di tamponi di screening immediato ne ha fatte emergere ieri altre cinque, tre pazienti che sono stati trasferiti nell'Area medica Covid del San Luca, e un infermiere e un medico. «L'ipotesi - spiega Compostella - è che un paziente, entrato da poco, con tampone negativo, fosse nella cosiddetta fase finestra, di incubazione, quando non è diagnosticabile. Infatti dopo qualche giorno ha manifestato febbre non compatibile con la patologia per la quale era stato ricoverato. I pazienti positivi sono stati tutti trasferiti a Trecenta, gli altri sono stati spostati in un'area di isolamento e i locali del reparto sottoposti a sanificazione. L'attività del reparto è ridotta, ma non sospesa. I tamponi verranno ripetuti a intervalli regolari».

C'è poi un altro caso che ha fatto scattare un ricovero nell'area Covid del reparto di Ostetricia e ginecologia. Una 32enne incinta si è presentata al pronto soccorso per motivi diversi dal Covid, ma è risultata positiva al tampone ed è stata precauzionalmente ricoverata. «In ogni reparto è prevista un'area di isolamento con percorsi separati e speciali protocolli», specifica il direttore.

CASE DI RIPOSO

Il perimetro del contagio si allarga anche nelle due case di riposo dove sono emerse positività nei giorni scorsi e sono così partiti ulteriori screening: tre i nuovi contagi fra gli ospiti della casa di riposo La Residence di Ficarolo, uno dei quali ricoverato a Trecenta, che si aggiungono a quelli di un'altra operatrice e un'altra ospite, mentre una terza operatrice è risultata positiva nella casa di cura di Rosolina La Rosa dei venti, dove già erano risultate positive due dipendenti.

«Abbiamo riattivato la nostra task force - spiega Compostella - abbiamo chiesto alle direzioni delle due Rsa di bloccare temporaneamente gli accessi dei visitatori e a tutte le strutture di alzare il livello di guardia: riceviamo molte lamentele dai familiari, ma in questo momento bisogna preservare i luoghi più fragili».

Non è mancato, anche ieri, un riscontro di positività in ambito scolastico, in una 13enne che frequenta una prima del Polo tecnico di Adria, contatto di persona positiva. I tamponi a compagni, professori e personale Ata sono risultati negativi.

Francesco Campi

