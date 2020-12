AGRICOLTURA

ROVIGO Ha perso il 6 per cento delle aziende in un anno e vive una fase difficile il florovivaismo in Polesine, penalizzato anche dalla chiusura domenicale e dal rischio di un nuovo lockdown. A denunciare la pesante situazione per il settore è la Cia di Rovigo, che spiega come le condizioni non fossero rosee già prima della pandemia, per un calo fisiologico dovuto alla crisi economica iniziata nel 2008, e ora siano state peggiorate dall'imperversare del Covid-19.

L'associazione di categoria commenta i dati diramati in un report di Veneto agricoltura e spiega che tra il 2018 e il 2019 il settore in provincia ha registrato la chiusura del 6,3 per cento delle aziende, passando da 95 a 89 realtà. Erri Faccini, vicepresidente della Cia e responsabile dell'Associazione florovivaisti italiani del Veneto, evidenzia che sul dato ha inciso anche la bassa densità demografica della provincia, «la mancanza di strategie specifiche, una logistica penalizzata da infrastrutture insufficienti e la totale assenza di investimenti atti a rilanciare il comparto che hanno determinato una diminuzione di richiesta di piante, soprattutto ornamentali».

PROBLEMI AUMENTATI

Oggi le difficoltà sono ancora maggiori, amplificate dalla pandemia e dalle conseguenze delle misure di contenimento del contagio, con perdite difficili da stimare nel primo semestre del 2020 per le imprese florovivaistiche. «C'è stato il fermo totale proprio nei mesi primaverili, durante i quali le aziende realizzano la parte più consistente del fatturato. Nell'attuale contesto la difficoltà più grande è rappresentata dal fatto che non sappiamo come programmare gli investimenti. Per esempio, possiamo pure mettere a dimora lo stesso numero di stelle di Natale dell'anno scorso, ma con le limitazioni rischiamo di buttare parte della produzione».

STOP DOMENICALI

Come se non bastasse, la nuova ordinanza regionale vieta ai vivai e ai negozi di fiori di tenere aperto la domenica. «Così perdiamo almeno il 15 per cento del fatturato - aggiunge Faccini - nelle nostre strutture il rischio di contagio è bassissimo, riusciamo a garantire le distanze di sicurezza fra i clienti. Recarsi nei vivai nei giorni festivi, inoltre, fa parte della nostra tradizione».

Mentre affronta queste difficoltà, il settore guarda alla nuova proposta di legge sul florovivaismo che è appena stato approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato. Il direttore della Cia Veneto Maurizio Antonini spiega che l'obiettivo è disciplinare aspetti quali la coltivazione, la promozione, la valorizzazione, la comunicazione, la commercializzazione, la qualità e l'utilizzo dei prodotti florovivaistici. «Auspichiamo che la legge venga adottata rapidamente per dare una regolamentazione unitaria del settore, oggi disciplinato da differenti norme regionali, nazionali ed europee. Questo è un importante passo in avanti per uno dei settori più colpiti dalla quarantena».

Fra le altre misure, sono in arrivo 3 milioni di euro, spalmati nel triennio 2020-2022, destinati alla ricerca di nuove varietà ornamentali e altri 3 milioni di euro a favore della promozione.

Ilaria Bellucco

