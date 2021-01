AGRICOLTURA

ROVIGO «Non si poteva immaginare che fossimo travolti da un virus e da una pandemia che perdura da oltre dieci mesi. Una situazione che ha dato del filo da torcere all'intero sistema Paese». Il direttore Silvio Parizzi e il presidente Carlo Salvan di Coldiretti Rovigo tracciano un bilancio dell'anno appena trascorso, non sempre facile anche per una parte del settore agricolo non legato ai bisogni essenziali. «Impresa Verde Rovigo spiega Parizzi - non si è mai fermata: abbiamo cercato di fornire sempre a tutti i servizi essenziali, anche durante il lockdown. Siamo riusciti a tenere aperti tutti gli uffici e a portare a compimento tutte le pratiche ordinarie. Non neghiamo di aver avuto momenti di difficoltà legati alle normative straordinarie che sono uscite a raffica, tra bonus, ristori, fondi perduti, incentivi, decontribuzione e molto altro. I nostri uffici hanno lavorato duro per consentire a tutti coloro che ne avessero titolo di accedere ai provvedimenti economici e fiscali».

VIVAI E AGRITURISMI

«Le misure straordinarie statali e regionali di sostegno sicuramente non coprono i danni economici causati dalla pandemia, ma sono una boccata d'ossigeno - aggiunge Parizzi - Anche se l'agricoltura è un settore che non ha avuto limitazioni, perché considerato un servizio essenziale per la comunità, ci sono alcune attività che invece sono state bruscamente fermate. Penso ai florovivaisti che in primavera hanno mandato al macero quantità inverosimili di piante e fiori e agli agriturismi che hanno smesso di vedere prima clienti a tavola e poi anche turisti per lunghi mesi e coloro che fornivano il canale Horeca, sia come agricoltori che pescatori, che hanno mandato in fumo ettari di orticole piuttosto o intere giornate di pesca».

