FIUMI IN PIENAROVIGO Come un anno fa il Po si ingrossa e fa paura, ma non al punto da far scattare allarmi, anche se la situazione resta critica proprio nel Delta, già alle prese con i danni provocati dal maltempo. E, in queste ore, la variabile da tenere maggiormente in considerazione, più della pioggia, è il vento, che se troppo forte e in direzione tale da contrastare il normale deflusso del fiume, potrebbe provocare situazioni critiche nelle zone pericostiere e lagunari.AGENZIA INTERREGIONALEDall'Aipo, l'Agenzia interregionale per il...