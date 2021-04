Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ERARIOROVIGO Le misure straordinarie per l'emergenza pandemica sembrano aver in parte congelato anche le dispute fra Fisco e cittadini e imprese. Almeno per quanto riguarda Rovigo, che nel 2020 ha visto ridursi, seppure di appena quattro unità, il numero di contenziosi pendenti dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale: erano 260 il primo gennaio 2020, sono scese a 256 il primo gennaio 2021. Questo perché, a fronte dei 132 nuovi...