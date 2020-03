Consulenza fiscale, finanziaria e tributaria gratuita e, perché no, pure sostegno psicologico a chi ne avesse bisogno. È l'iniziativa lanciata da Daniela Falconi, commercialista e consigliere comunale, come contributo personale alla comunità in questo difficile momento. «In queste giornate tumultuose, non c'è bisogno di fare polemiche, ma di infondere la certezza che tutto finirà - esordisce Falconi - anche se nella testa si affastellano ombre, nuvole nere, tempeste emotive, dobbiamo indossare ogni giorno il nostro sorriso più bello per chi ci è accanto, per non lasciare che lo sconforto prenda il sopravvento». Nel ruolo di consigliere comunale Falconi invita i suoi concittadini a pazientare, a seguire le disposizioni impartite dalle autorità nazionali e da quelle sanitarie, utilizzando il tempo per riscoprire le proprie risorse in attesa di valorizzarle. Ma come operatrice in campo economico ci tiene a fare la sua parte. «John Fitzgerald Kennedy ha detto: Non domandarti cosa fa lo Stato per te, ma ciò che tu puoi fare per lo Stato - spiega Falconi - ebbene, per quello che posso fare, da questa settimana e fino alla fine di questa emergenza, mi sono messa a disposizione gratuitamente per dare consulenza fiscale, finanziaria e tributaria. E visto che mi viene bene, aggiungo anche il sostegno psicologico a chi non sa vedere oltre. Risponderò a tutti su Facebook, Messanger o email (falconicommercialist@gmail.com)».

Enrico Garbin

