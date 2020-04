L'ex sindaco di Rovigo Paolo Avezzù, insieme ad altri cento amministratori ed ex amministratori, scrive al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Governatore del Luca Zaia per chiedere maggiore attenzione alle imprese e al ripristino delle messe. «Condividiamo come Zaia sta accompagnando i veneti a una consapevole ripresa della vita ordinaria. In particolare per le imprese, che significa per il lavoro delle persone e il bene economico del nostro popolo». Un altro bene da considerare, come richiesto nella lettera redatta dal vicepresidente del consiglio comunale di Padova Ubaldo Lonardi e condivisa da molti sindaci ed ex sindaci locali, «è la possibilità di celebrare la santa messa quotidiana e domenicale e non solo i funerali, definendo le modalità tecniche di sicurezza perché ciò avvenga. La fede di un popolo è costitutiva della vita civile che esso esprime. Anche noi desideriamo sollecitarvi affinché sia fatto quanto in vostro potere per permettere, con le precauzioni più adeguate e consone al tempo che stiamo vivendo, che la nostra comunità cristiana possa tornare a vivere con pienezza la propria fede, oggi cosi sacrificata perché derubricata a bene non necessario, come fosse un qualsiasi hobby. Caro presidente Conte, lasci che il popolo cristiano del Veneto, così fondamentale nella vita di questo territorio, possa riabbracciare con pienezza quanto ha di più caro, cioè Cristo vivo nei sacramenti e nella comunità dei credenti».

