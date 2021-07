Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAROVIGO Forza Italia scende in campo a Rovigo e in tutti i Comuni per raccogliere firme su battaglie politiche di respiro nazionale: si parte dalla riforma della giustizia. Il coordinamento provinciale chiama a raccolta i sostenitori per una sensibilizzazione a tappeto finalizzata alla raccolta firme per il referendum sulla riforma della giustizia. Spiega il vice-commissario Andrea Bimbatti: «Ci mobilitiamo per sensibilizzare i...