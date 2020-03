VIVAI IN CRISI

ROVIGO L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio uno dei settori più amati del made in Italy, quello del florovivaismo con fiori e piante che nell'ultimo periodo sono appassiti e andati distrutti dato il divieto di cerimonie e la paralisi degli spostamenti. Coldiretti ha stimato qualcosa come un miliardo di fiori e piante che nell'ultimo mese sono appassiti e andati distrutti con lo stop a battesimi, matrimoni, lauree e funerali, ma anche per il blocco della mobilità. E così niente fiori per gli innamorati o per i propri cari nei cimiteri, che in molti casi sono stati chiusi come i fioristi e i centri giardinaggio. «Da un'analisi della Coldiretti sugli effetti economici delle misure di prevenzione adottate per arginare il contagio del virus è emerso che è totalmente in ginocchio il settore del florovivaismo fa sapere l'associazione di categoria -. Questo, infatti, sarebbe il periodo dell'anno in cui le aziende dedite al florovivaismo fanno la percentuale più alta di fatturato: oltre a fiori recisi, fiori in vaso e piante ornamentali, non si vendono più piante da orto e nemmeno alberature. La primavera è il periodo dell'anno in cui, di solito, si fanno gli acquisti per ripopolare giardini e balconi, ma è anche il periodo della trapianto in campo di piccole piantine per ottenere i frutti nei prossimi mesi».

NATURA AVANZA

Anche le aziende agricole polesane sono in grave sofferenza. «Noi non possiamo fermare la natura», afferma a tal proposito Matteo Bovo, socio di Coldiretti Rovigo che sta assistendo al repentino decesso di numerose piante che sarebbero state pronte per lasciare serre e garden per raggiungere i grossisti o i clienti della vendita diretta. Un colpo durissimo per il settore già provato da altre battaglie. «Da parte di Coldiretti Rovigo esprimiamo vicinanza a queste aziende che sono completamente ferme e stanno assistendo alla morte di milioni di piante evidenzia il presidente provinciale di Coldiretti Carlo Salvan -. Nessuno vorrebbe mai vedere il proprio lavoro andare in fumo dopo mesi di fatiche. Il settore aveva sofferto già lo scorso anno per i problemi climatici, infatti con il lungo maggio piovoso la vendita di piantine si era fermata perché non si riusciva ad andare nei campi o portare avanti la propria passione per il verde». Il numero uno provinciale dell'associazione sprona quindi le istituzioni a non dimenticare gli imprenditori in difficoltà e a sostenere queste attività. «Chiediamo che la giusta attenzione sia data anche a questo settore che in questo momento non ha sbocco: le piante non escono dai confini della serra, per varie limitazioni sia nazionali che estere, ma bollette e mutui non si sono fermati - osserva Salvan - La sofferenza di veder morire le piante non la possiamo combattere, ma non possiamo lasciare sole queste attività. Per questo chiediamo un urgente intervento da parte del Governo, anche queste sono le nostre aziende agricole e necessitano di attenzione».

Federico Rossi

