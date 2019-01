CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FIOCCO AZZURROÈ NATO LEONARDO:FESTA IN CASADI ROBY ED EMANUELEGrande gioia per Roberta Paulon, collaboratrice de Il Gazzettino, ed Emanuele Zago. Ieri mattina alle 9,30 è nato Leonardo: pesa 3,460 chilogrammi, è lungo 49 centimetri. È un bimbo vispo, pieno di capelli, che non ha mancato di mostrare già il suo gran appetito. Un bel regalo, seppur arrivato qualche giorno dopo Natale, anche per il fratellino Pierfrancesco, oltre che per nonni e zii. A Roberta ed Emanuele le congratulazioni di tutta la redazione di Rovigo.PALAZZO NODARII...