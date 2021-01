Il mercato su corso del Popolo torna a regime. Oggi arriveranno in centro anche le bancarelle di abbigliamento e beni cosiddetti non di prima necessità, banditi dal mercato, nelle scorse settimane, a causa delle rigide regole sulla sicurezza stabilite dalle ultime ordinanze regionali. Il mercato del martedì avrà, dunque, il consueto numero di banchi, nessun ambulante è stato questa volta lasciato a casa. «L'ordinanza di Zaia non è più in vigore - spiega l'assessore al Commercio Patrizio Bernardinello - domani (oggi, ndr) ci sarà il mercato regolare con personale della polizia locale e delle associazioni delle forze di polizia a controllare gli accessi che saranno contingentati. Si faranno anche dei controlli filtro sulla viabilità in entrata a Rovigo per il rispetto della zona arancione. Il mercato sarà organizzato comunque per settori». L'accesso all'appuntamento con il commercio all'aperto, però, sarà consentito solo ai rodigini, in quanto l'area arancione in vigore da ieri in Veneto, non permette spostamenti verso le città capoluogo, salvo per motivi di lavoro o salute, o altre necessità urgenti. Il flusso di persone atteso in città, dunque, sarà probabilmente inferiore al solito, ma si tratta comunque di un'importante opportunità per i banchi di abbigliamento di tornare in centro, dopo un lungo mese di stop. La difficoltà del Comune a organizzare l'apparato di sicurezza per il mercato che si svolge sul Corso aveva costretto il Comune a limitare l'accesso alle bancarelle di generi alimentari, raggruppate in via Grimani e con accessi controllati da varchi a opere dei volontari e della polizia locale. Erano, invece, rimasti invariati i mercati del giovedì e del sabato.

