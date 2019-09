Finiscono nel fossato con l'auto: messi in salvo da un camionista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEROVIGO Attimi di panico ieri pomeriggio per una famiglia di Rovigo che a bordo di un'auto è finita per metà dentro un fossato nel Basso Veronese. L'incidente Tutto si è verificato attorno alle 15.30, in una strada arginale situata nei pressi di Bovolone, che come tutte le strade di campagna, in questi giorni è frequentata da svariati trattori e mietitrebbie che rendono molto difficile il passaggio a causa della ristrettezza della carreggiata. Al volante della vettura, una Peugeot 207, c'era un rodigino di 38 anni: seduti sul...