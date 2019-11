Finisce a processo con l'accusa di aver tirato calci al proprio cane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANIMALI MALTRATTATIROVIGO Nel processo che è iniziato ieri la persona offesa non può costituirsi parte civile. Perché non è una persona, bensì un cane. Per la precisione, un pastore tedesco. L'imputato è il suo padrone, chiamato a rispondere dell'ipotesi di reato di maltrattamento di animali. A difenderlo è l'avvocato Dania Pellegrinelli, mentre fra chi punta il dito contro di lui c'è la Lega del cane di Rovigo. Proprio alcuni esponenti dell'associazione ieri sono sfilati come testimoni dinnanzi al giudice Sara Zen, raccontando di...