FINE DELLA SCUOLA

ROVIGO Sono passati più di tre mesi da quando gli alunni si sono visti per l'ultima volta in classe, alla vigilia delle vacanze di Carnevale per poi non tornare più a scuola a causa del divampare dell'emergenza Coronavirus. Così a un gruppo di mamme della classe V della scuola primaria Papa Giovanni XXIII del quartiere San Bortolo è venuta l'idea di ritrovarsi con i figli, oggi, in occasione dell'ultimo giorno di scuola. Un'iniziativa che potrebbe essere presa come esempio anche da altre classi di altre scuole, visto che effettivamente bambini e ragazzi, non solo delle primarie ma anche delle secondarie di primo e secondo grado, stanno sentendo non poco la mancanza dei compagni di classe. L'appuntamento dovrebbe essere in piazza Vittorio Emanuele II. Le adesioni sono state abbastanza numerose, tant'è che nel giro di poche ore nella chat di gruppo delle mamme degli alunni della V C, oltre metà delle famiglie dei bambini, avevano già dato il loro benestare. Non resta che attendere per vedere quali saranno le emozioni dei bambini che in questi mesi di lontananza forzata dalle proprie aule scolastiche hanno sperimentato anche l'uso delle chat private tra compagni, utilizzando i tablet dei genitori, oltre che la didattica a distanza per tenersi aggiornati sui programmi tramite le lezioni virtuali messe in atti dagli insegnanti.

M.Sca.

