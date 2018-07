Finalmente a Granzette le strisce pedonali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FRAZIONIDopo mesi di attesa in cui le strisce sull'asfalto sembrava si potessero fare solo con la vernice blu, per delimitare i parcheggi a pagamento, ma non con quella bianca per gli attraversamenti pedonali o stop e linee di mezzeria, ecco che il nodo gordiano sembra essere stato sciolto ed una mano di bianco ha fatto nuovamente capolino sulle strade comunali. A sottolinearlo è il consigliere comunale leghista Michele Aretusini, che ringrazia «l'amministrazione per la risposta al bisogno reale della cittadinanza, da tempo sollecitato: le...