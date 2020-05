A tornare in centro potrebbe essere anche l'appuntamento con Cinema sotto le Torri, un'iniziativa che negli anni scorsi aveva riscosso molto successo e che quest'estate potrebbe rappresentare la soluzione per offrire un'opportunità di intrattenimento alla città, rispettando le regole di distanziamento anti Covid-19.

L'assessore alla Cultura Roberto Tovo, infatti, sta lavorando per cercare di riportare l'iniziativa nei giardini che si affacciano su piazza Matteotti.

«Siamo in attesa dei prossimi decreti ministeriali per capire se si potrà procedere con l'organizzazione del cinema, ma anche di tanti altri spettacoli che abbiamo intenzione di mandare in scena nei prossimi mesi sfruttando gli spazi all'aperto».

In passato, la rassegna cinematografica estiva era stata messa in discussione a causa dei costi dell'occupazione del suolo pubblico, spesso inaffrontabili per le associazioni organizzatrici, e anche per le normative sulla sicurezza, aumentate ulteriormente dopo la tragedia di piazza San Carlo a Torino del 2017. Il primo problema, in questo caso, sembra non si ripresenti, in quanto il Comune ha annunciato una delibera con cui metterà a disposizione gratuitamente non solo del commercio della città, ma anche degli eventi culturali, gli spazi pubblici del capoluogo come appunto parchi, vie e piazze. Il grande schermo all'aperto verrà installato tra le due Torri con la possibilità di proiettare anche partite di calcio. Tra le proiezioni quelle del cinema d'essai, produzioni locali e film per bambini. In caso di via libera, ci sarà l'obbligo di distanziamento tra gli spettatori e il divieto di assembramenti.

