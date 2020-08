ADRIA

Il Circolo del cinema Carlo Mazzacurati non lascia ma raddoppia con due nuove proposte ai giardini Zen. Giovedì si è conclusa la rassegna Cinema sotto le stelle 2020 che ha offerto alla città nove proiezioni tra luglio e agosto. Alla serata finale erano presenti l'assessore Andrea Micheletti e il presidente di Bancadria - Colli Euganei Giovanni Vianello. «Aver organizzato la rassegna dopo la forzata chiusura di ogni attività - dice la presidente del circolo Emanuela Finesso -è stato un valore aggiunto al nostro progetto culturale. Abbiamo proposto film provenienti da ogni parte del mondo e toccato tutti i generi. Gli spettatori si sono ritrovati e hanno creato comunità. Il cinema è un viaggio personale ma anche un viaggio collettivo, di scambio di emozioni e opinioni». Sia Micheletti che Vianello hanno riconosciuto la tenacia e la determinazione della presidente Finesso nel volere la rassegna impegnandosi a organizzarla, nonostante non vi fossero ancora regole certe per gli spettacoli all'aperto e, soprattutto, nessuna certezza sui fondi. «Riproporremo - prosegue Finesso - due nuovi appuntamenti, sempre di giovedì e sempre ai giardini Zen, in orario anticipato, alle 20.45. Il primo è un omaggio al maestro Ennio Morricone, appena scomparso. Il 3 settembre infatti verrà proiettato il film di Giuseppe Tornatore La migliore offerta. Giovedì 10 ci sarà una proposta inedita, un'opera lirica nella scia della tradizione adriese di un pubblico di conoscitori ed estimatori di questo genere di produzioni artistiche. Il titolo è al vaglio della consulenza del maestro Danilo Rigosa».

G.Fra.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA