AGRICOLTURA

ROVIGO Gli agricoltori sono sottopagati mentre i loro ortaggi nei supermercati vengono venduti al consumatore a caro prezzo, come il radicchio di Chioggia che in negozio costa otto volte il suo valore. È l'aberrazione di quella che Coldiretti Rovigo chiama filiera distorta, un sistema in cui per una speculazione al ribasso i prodotti orticoli di stagione vengono venduti a prezzi astronomici nei negozi, ma delle cifre pagate dai consumatori restano solo le briciole per gli imprenditori agricoli. Nel denunciare la situazione l'associazione di categoria sottolinea come dai dati Istat si rileva che a gennaio 2021 i prezzi per la frutta nel carrello sono aumentati del 3 per cento, mentre l'aumento dei prezzi alimentari è pari allo 0,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

OSSERVATORIO REGIONALE

L'Osservatorio regionale di Coldiretti ha rilevato che questo meccanismo funziona in modo particolarmente accentuato per i radicchi ed è emblematico il caso del radicchio di Chioggia di prima qualità che viene venduto al supermercato a 2 euro. Secondo i calcoli di Coldiretti Veneto, dal campo alla tavola il radicchio moltiplica otto volte il suo valore. All'agricoltore rimane il 12,5 per cento di quanto pagato dal consumatore, al trasformatore resta il 30 per cento e alla grande distribuzione va il 58 per cento.

FILIERA DISTORTA

Gli esempi di una filiera distorta, dice Coldiretti Rovigo, sono tanti. Per il Precoce vengono riconosciuti 40 centesimi all'orticoltore, mentre il consumatore lo paga tre volte tanto al reparto ortofrutta nei punti vendita della grande distribuzione organizzata. Il Rosso Tardivo vale in campagna dai 2 ai 2,5 euro al chilo, ma nella borsa della spesa arriva a 6 euro. La situazione non è migliore per altri ortaggi tipici di stagione come le patate, riconosciute al produttore a 20 centesimi e vendute a 80-90 centesimi, i finocchi pagati 70 centesimi e presenti sugli scaffali a quasi 2 euro al chilo, e i cavolfiori a 80 centesimi nell'orto e a 2 euro in cassa.

EFFETTO METEO

L'ondata di freddo ha inoltre un impatto sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni coltivate in serra. Per questi motivi il consumatore farebbe bene a scegliere la filiera corta acquistando direttamente dal produttore, dice il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan. «Comprare in azienda o nei mercati di Campagna Amica permette di vedere direttamente da dove arriva il prodotto, mangiare stagionale e aiutare il comparto che è in difficoltà. Abbiamo tante specialità locali non stressate da trasporti lunghi, quindi prodotti freschi e della porta accanto commenta - Da tempo assistiamo a questa ingiustizia, è arrivato il momento di rendere equa la catena di distribuzione degli alimenti. A pagare ogni volta le conseguenze di queste scelte sono i produttori agricoli, che non riescono nemmeno a coprire i costi di produzione. Se necessario si cominci a sanzionare, sono comportamenti sleali e abusi di potere che si perpetuano da troppo tempo. Bisogna controllarli, ma soprattutto fermarli».

Ilaria Bellucco

